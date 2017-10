Castilla La Mancha aprobará un nuevo programa para fomentar la inserción de jóvenes desempleados

#cursos-widget

El Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha aprobará en su reunión de este martes un nuevo programa de ayudas para fomentar la inserción laboral de jóvenes desempleados con proyectos de formación profesional y prácticas no laborales en empresas, denominado ‘Formación Plus’, que contará con un presupuesto de casi siete millones de euros, procedentes de fondos europeos.

Así lo ha avanzado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, durante su asistencia a los actos de celebración del 50 aniversario de la coronación de la reina y damas de Valdeganga, enmarcados en las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que se celebran estos días en esta localidad de la Manchuela albaceteña, y en la que ha explicado que esta medida se enmarca en la estrategia de retención del talento que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico.

"No sólo queremos que el talento retorne, sino también retener el talento que ya hay en nuestra tierra, y para eso el próximo martes aprobaremos una medida importante, que hemos llamado 'Formación Plus', para que los jóvenes de esta tierra puedan seguir, a través también de fondos europeos, estudiando y formándose a todos los niveles educativos y dando una oportunidad para terminar de formarse a todo el abanico de jóvenes que no hayan tenido una oportunidad para hacerlo", ha indicado.

Hernando ha recordado que en los últimos días el Ejecutivo del presidente García-Page ha aprobado actuaciones muy importantes dirigidas a este colectivo, entre ellas el Plan de Retorno del Talento Joven, “que va a permitir que tantos jóvenes que se fueron de Castilla-La Mancha por culpa de la crisis y de los recortes tengan una oportunidad para poder volver”, y que se une a otras iniciativas como el contrato joven, que ya ha proporcionado un primer empleo a cientos de jóvenes de la región.

En definitiva, ha añadido el portavoz, se trata de “una medida importante para celebrar y conseguir que se celebre más veces lo que hoy celebramos en Valdeganga, que es la exaltación de los jóvenes y la juventud a través de varias generaciones en Castilla-La Mancha” y que además de permitir “enraizar nuestras tradiciones y mantener vivos nuestros pueblos”, va encaminada “cerrar esa horrible paradoja de que quien está formado no encuentre un puesto de trabajo porque no tiene experiencia y si no tiene experiencia no puede encontrar trabajo, uno de los mayores problemas que tiene hoy en día nuestra juventud y que estamos atajando”.

