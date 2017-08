El Cabildo de Tenerife ofrece contratos en prácticas a recién titulados universitarios y de FP

#cursos-widget

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el programa ‘Cabildo Inserta’ con el que posibilitará que una treintena de personas recién tituladas completen periodos de prácticas profesionales por un periodo de entre 8 y 24 meses en diferentes áreas de la Corporación insular.

Esta iniciativa, que está dotada con un presupuesto de 1,2 millones de euros para los próximos tres años, pretende mejorar la empleabilidad de personas tituladas en Formación Profesional y universitaria que no hayan tenido ninguna experiencia profesional en el ámbito de su especialidad.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha destacado en una nota "la apuesta decidida por la generación de proyectos de empleo innovadores que permitan a los recién titulados obtener una experiencia profesional que les hará más competitivos".

Carlos Alonso ha explicado que ‘Cabildo Inserta’ posibilitará que personas cualificadas tengan una experiencia que facilite su inserción en el mercado laboral, adquieran conocimientos prácticos que complementen su formación académica y refuercen la autoestima a la hora de buscar un empleo.

Por su parte, el consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea, ha resaltado que con esta iniciativa se trata de ayudar a que los jóvenes “salgan del bucle de no encontrar trabajo por no tener experiencia y no tener experiencia por no encontrar trabajo“.

Leopoldo Benjumea ha indicado que este programa se ha diseñado con la colaboración del resto de áreas de la Corporación donde los seleccionados realizarán sus prácticas, así como “el apoyo del Servicio Canario de Empleo, que pone de manifiesto la necesidad de cooperar entre administraciones para poner en marcha iniciativas eficientes que den soluciones a problemas reales“.

La directora insular de Recursos Humanos, María Dolores Alonso, ha señalado que con esta iniciativa, que espera tenga continuidad en el tiempo, el Cabildo “apuesta por seguir contribuyendo de forma decidida a la formación de las personas con titulación“.

“En este caso se trata de prácticas profesionales de calidad, debidamente planificadas y tutorizadas que favorezcan sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, al tiempo que los titulados conocen desde dentro la forma en que se desarrolla la actividad de la Administración y las posibilidades profesionales que ésta puede ofrecerles“, dijo.

ENTRE UN 60 Y 70% DE RETRIBUCIÓN

El Cabildo realizará contratos en prácticas a las personas tituladas seleccionados, quienes percibirán entre un 60 y un 75 por ciento de las retribuciones que refleja el convenio colectivo de la Corporación, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de los contratos en prácticas.

Este programa está destinado a personas en posesión de una titulación universitaria o de Formación Profesional que cumplan, entre otros, con los siguientes requisitos: estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, no haber transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios (en el caso de que la persona sea menor de 30 años no se tendrá en cuenta la fecha de finalización de los estudios) y carecer de experiencia profesional relacionada con sus estudios.

En la primera convocatoria de esta iniciativa, pueden aspirar a realizar estas prácticas profesionales titulados en Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Empresariales, Ingeniería Industrial, Psicología, Ciencias del Trabajo, Ingeniería en Organización Industrial, Relaciones Laborales, Obras Públicas, Igualdad de Género o Control y Educación Ambiental.

La selección de los titulados se realizará entre las personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo que cumplan con los requisitos.

