Piden reunión urgente para desbloquear los cursos de formación para desempleados en Andalucía

La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) han pedido al nuevo consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, una reunión de carácter “urgente” para que habilite una solución que permita desbloquear la impartición de los cursos de formación para desempleados.

Fuentes de Cecap-A han lamentado que la semana pasada estaba prevista una reunión con el nuevo consejero “pero finalmente no nos recibió, y nos anuló la cita con 24 horas de antelación“.

"Nos hubiera gustado trasladarle desde la patronal los graves problemas que nos encontramos en la convocatoria de cursos para desempleados de 2016, de la que todavía no se ha empezado ni un curso en Andalucía, y no esperamos que empiece ninguno en este año 2017", han aseverado las fuentes.

En la reunión que las empresas de formación exigen quieren poner en conocimiento de Carnero “las disfuncionalidades de las provincias” en una convocatoria de cursos de formación donde “más de la mitad de entidades beneficiarias en esta nueva convocatoria no van a poder recibir los anticipos y, por ello, tampoco podrán comenzae las acciones formativas, ya que tras seis años, la Junta no ha sido capaz de revisar las justificaciones que las empresas presentaron“.

Cecap-A ha explicado que la Junta “entiende que si no se han revisado esas justificaciones, no se pueden cobrar los nuevos adelantos“. Las empresas han dejado claro que ellas son “centros de formación, y como tales terminamos nuestras obligaciones en 2011 presentando dichas justificaciones“. “Parece sorprendente que, después de seis años, la Junta no haya hecho su trabajo y, sin embargo, los perjudicados volvemos a ser los centros de formación, que sí hicimos nuestro trabajo“, ha añadido.

SITUACIÓN DE LAS PROVINCIAS

A modo de ejemplo, Cecap ha precisado que “en Granada, de 50 nuevos beneficiarios sólo podrían cobrar el adelanto para empezar el curso unas diez entidades”, mientras que en Sevilla, “de 54 beneficiarios hay 31 entidades que no podrán percibir los adelantos”, y en Málaga, “de 58 beneficiarios, 33 no podrán hacerlo”.

“Es una convocatoria de cursos de formación fantasma, que vuelve tras cinco años sin poder celebrarse los cursos, pero nos tememos que ni este año comience las acciones formativas”, han añadido las fuentes.

Asimismo, han precisado que Cecap llevaba un año antes de la convocatoria avisando a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de que “esto podía ocurrir”, pero lamentan que “no han encontrado ninguna solución al retraso acumulado“.

Sobre la suspensión de la reunión, Cecap cree que ese aplazamiento “puede ser un poco falta de voluntad, unido a la agenda existente, ante lo que el consejero ha preferido no hacerlo“, por lo que las empresas han vuelto a pedir nuevamente una reunión urgente, toda vez que “la única solución a este grave problema es una decisión política que haga avanzar la nueva convocatoria“.

A juicio de Cecap-A, “tras seis años, la única solución que cabe es la exceptuación para poder tener una convocatoria con garantías de todos los centros y salvaguardar el futuro reparto que hará el SEPE por ejecución de políticas activas de empleo“. “Que luego no se queje si después vuelve a ser Andalucía la única comunidad a la que se le recortan las políticas activas de empleo“, han añadido.

Han recordado que la exceptuación significa que la Junta siga trabajando en las justificaciones tras seis años y permita cobrar lo adelantado “porque ha sido por un fallo de la Junta y dejación de funciones de la Junta“.

