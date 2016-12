Champions for Live reserva 3.000 entradas para desempleados para el partido de fútbol del 29 de diciembre

#cursos-widget

Champions for Life reservará un cupo de 3.000 localidades sin coste para personas sin empleo, que acreditando tal condición, deseen participar en la gran cita del próximo jueves, día 29 de diciembre.

El procedimiento será muy sencillo y bastará con acudir a las taquillas del Estadio Benito Villamarín, el día 24, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Será suficiente con presentar la tarjeta de demanda de empleo, sellada y en vigor, y el titular recibirá 2 localidades sin coste.

Además, podrá adquirir localidades adicionales, contiguas con las suyas, al precio de 5 euros por asiento. La iniciativa finalizará en el momento que el cupo de entradas reservadas se agote.

Champions for Life, sus promotores Fundación de LaLiga, UNICEF Comité Español y Real Federación Andaluza de Fútbol, buscan con esta iniciativa facilitar la presencia de aquellos -aficionados o no- que deseen acudir al partido y que, por su situación, no pueden permitírselo.

Se trata de un partido que reunirá a destacados jugadores de nuestra Liga Santander y Liga 1 2 3 frente a la selección de Andalucía, en lo que promete ser un partido de altísimo nivel, “un partido para recordar”.

Adicionalmente, a propuesta de los organizadores, un cupo de otras 3.000 entradas se entregará a diferentes asociaciones de carácter social y de ámbito sevillano para que las hagan llegar a familias con las que trabajan a diario.

