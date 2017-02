Abierto el plazo para el curso gratuito de crupieres de Póker en el Casino de Marbella (Málaga)

#cursos-widget

El Casino de Marbella ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el ingreso en la escuela de Poker Texas Hold´em, que ofrecerá formación gratuita durante tres meses e incorporación a la bolsa de trabajo de esta empresa.

Según informa el diario Sur, la formación comenzará el día 6 de febrero y se prolongará hasta el 30 de abril, en jornadas de lunes a viernes, y de 15.00 a 19.00 horas.

Los seleccionados comenzarán su instrucción como crupieres de póquer con exámenes de pruebas matemáticas, pasa pasar al aprendizaje específico del juego y a potenciar habilidades fundamentales para el desempeño de este tipo de trabajo.

El proceso de selección comenzará con una entrevista a los candidatos en la que se pretende conocer el nivel de inglés de los candidatos y la motivación que tienen para participar en este curso.

Aunque Patricia Srez, directora de Recursos Humanos de Casino Marbella, ha dejado claro, en declaraciones a este periódico, que no se trata de un proceso de selección para trabajar en esta empresa, el curso preparará a los alumnos para buscar empleo en los torneos de Póker que se organizan. Eso sí, esta escuela es la única vía de acceso para trabajar en este casino puesto que no contrata a personal que no hayan formado ellos mismos en sus instalaciones.

Para participar en este curso, se requiere ser mayor de edad, conocimientos de idiomas, buena presencia, habilidad manual y matemática, iniciativa y motivación para desempeñar esta labor. Además, se valorará formación en hostelería y turismo, además de permiso de conducir y vehículo propio.

Los interesados deben enviar su curriculum con una fotografía reciente, indicando la referencia Escuela de Poker 2017, a la dirección de correo electrónico: rrhhcasinomarbella@cirsa.com, aunque podéis ver la convocatoria completa aquí.

Si quieres encontrar trabajo en Marbella, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.