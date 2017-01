¿Quieres montar un estanco? Este año se subastan hasta 300 nuevas licencias

//

¿Quieres montar un estanco? Una posibilidad es adquirir un negocio ya en marcha y otra optar a una de las nuevas licencias que este año sacará Hacienda por primera vez en subasta pública. Los anteriores procesos, allá por 2002 y 2003, fueron concursos públicos.

No hay muchos datos pero al parecer, el número de licencias estará entre 200 y 300. La concesión, como en ocasiones anteriores, tendrá una vigencia de 25 años.

Podrán participar en la subasta personas físicas que se comprometan a gestionar personalmente el estanco y no sea titular de otro estanco ni tenga vinculación con importadores o fabricantes de tabaco. Además, será necesario que quien aspire a una licencia tenga un local en el polígono convocado, y se valorará la distancia con otros estancos próximos, la superficie del local y su distancia de centros escolares.

Para participar en el proceso habrá que pagar unas tasas, y una vez conseguida la licencia, un canon anual que se calculará en función del volumen de negocio y por criterio de población. Dependiendo del local, poner un estanco supondrá una inversión total de entre 150.000 y 180.000 euros, según fuentes del mercado. Con el proceso de subasta que este año se inaugura, la cuantía de la inversión podría variar.

En los próximos meses, no hay fecha fijada, conoceremos todos los detalles de la convocatoria. Sobre ella y sobre el momento que vive el sector hemos hablado con Mario Espejo, presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.

Pregunta. ¿Cuáles son las principales novedades en la concesión de las licencias de este año de las que han tenido noticias?

Respuesta. La gran novedad es la concesión de las licencias a través de la subasta. Es la primera vez que se utilizará esta fórmula y no sabemos qué aceptación tendrá entre los interesados en adquirir una licencia de expendeduría de tabaco y timbre. En cualquier caso, a día de hoy, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que es el organismo regulador del sector, no ha anunciado nada en este sentido.

P. ¿En qué momento se encuentran estos establecimientos, con la crisis y la normativa sobre el tabaco? Poner un estanco, ¿es un buen negocio en los tiempos que corren?

R. La crisis está afectando duramente también a los estancos. Pero no se trata de una cuestión exclusiva de la crisis. Por un lado, el consumo de timbre (pólizas, letras de cambio, papel del Estado, etc.) prácticamente ha desaparecido. Por otro, las leyes antitabaco y el contrabando han afectado mucho al estanco. La mayoría del sector está notando un importante descenso de las ventas y en zonas como Andalucía, más afectada por el contrabando, se están produciendo cierres de estancos. Y no hay que olvidar que el margen de beneficio del estanquero sobre el tabaco es de tan solo un 8,5 por ciento.

P. ¿Qué perspectivas de negocio y de creación de puestos de trabajo tiene el sector para 2014?

R. Desde julio de 2003 no se han convocado concursos para la concesión de expendedurías. Han pasado 10 años y el número de estancos se ha reducido significativamente pasando de 14.815 en 2003 a 13.505 en 2011. Sin embargo, la población española ha aumentado casi seis millones de habitantes desde 2003 y existen nuevos núcleos de población que no cuentan con el servicio de un estanco. Todos estos datos apuntan a que es necesario poner en marcha la creación de nuevas expendedurías y la reubicación de algunas que ya operan para cubrir la demanda existente.

En principio, el Comisionado del Mercado de Tabacos ha anunciado la convocatoria de un nuevo concurso para la concesión de expendedurías a principios de 2014 que, por primera vez, utilizará el modelo de subasta. Lo que no se ha dicho es el número de expendedurías que se subastarán y si habrá más concursos en 2014.

P. ¿Cómo ven ustedes los nuevos establecimientos que venden cigarrillos electrónicos?

R. Nuestro cliente busca los productos de fumador en el estanco. Desde que se inició la venta del cigarrillo electrónico los clientes nos lo han solicitado y, en cuanto tuvimos la autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos, se lo hemos ofrecido buscando siempre la calidad y la seguridad de este nuevo producto y asegurándonos de que los menores no accedan a él.

P.¿Cuál es el futuro a medio-largo plazo de los estancos? ¿Cómo sobrevivirán a la crisis?

R. El modelo del estanco se remonta a 1636 y ha sobrevivido a todo tipo de crisis. La adaptación a los cambios está en la base de nuestro negocio y así ha sido a lo largo de estos casi cuatro siglos de existencia. El estanco seguirá adaptándose a los usos y costumbres de la sociedad y a las leyes que puedan surgir. Nuestro reto permanente es seguir proporcionando el servicio al ciudadano para el que fue concebida la Red de Expendedurías del Estado.