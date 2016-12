Oportunidad de empleo en Eternalia, una empresa dedicada a limpiar tumbas

//

La limpieza de tumbas se ha convertido en una nueva oportunidad de trabajo en nuestro país. La idea la puso en marcha hace tres años Juan Pedro Mellinas, un licenciado en Dirección y Administración de Empresas de Murcia que llevaba en paro casi un año.

En declaraciones a la agencia Efe, Mellinas explica que la idea se le ocurrió al ver el movimiento que se producía en torno a los cementerios durante a la festividad de Todos los Santos. Según el impulsor de este particular negocio, se trata de una práctica que ya se hace en otros países como Francia, Gran Bretaña o EEUU.

De esta forma nació en Murcia, Eternalia S.L. La empresa se ha convertido en una franquicia que está presente en estos momentos en once provincias españolas: Cádiz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante, Castellón, Pontevedra, Gran Canaria, Tenerife, Lugo y Orense y están en proceso de expandirse a Bilbao, San Sebastián, Barcelona y Sevilla.

Mellinas asegura que cada vez más gente confía en el servicio que ofrecen, y que es especialmente requerido en la festividad de Todos Los Santos y el Día de los Difuntos.

El servicio está pensado para personas de edad avanzada o con dificultades físicas que no pueden limpiar las sepulturas de sus familiares y necesitan ayuda. También para aquellos que no pueden hacerlo por falta de tiempo, por encontrarse lejos del cementerio en cuestión o porque prefieren no acudir a los camposantos.

Los precios oscilan dependiendo del tipo de sepultura y el servicio requerido. Por ejemplo, un servicio mensual de limpieza de un nicho cuesta 10 euros. Es el más barato. Dar lustre a un panteón familiar se eleva hasta los 70 euros.

El servicio más habitual es la limpieza puntual, sobre todo cuando se acercan las fechas señaladas, pero también es posible contratar limpiezas periódicas mensuales o anuales. También se ofrecen otros servicios como colocación de velas, flores, jarrones o imágenes religiosas.

Hay quienes encargan la limpieza de enterramientos que aún están vacíos.

Sea cual sea el caso, los clientes facilitan a la empresa la información necesaria sobre la ubicación de la sepultura. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y los clientes pueden comprobar el resultado del trabajo porque reciben en su correo electrónico una fotografía del lugar ya limpio y acondicionado.

El perfil del cliente de Eternalia es, según su creador, una persona de más de 50 años que encarga a sus hijos o familiares cercanos la limpieza del enterramiento. Son estos últimos quienes se ponen en contacto con la empresa.

En ocasiones, dice Juan Pedro Mellinas, este trabajo que puede parecer escabroso se convierte en una auténtica labor de restauración, porque hay clientes que encargan la limpieza de enterramientos que datan de finales del siglo XIX y que necesitan tratamientos especiales con productos específicos para la limpieza de piedra.

