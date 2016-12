Nueve lineas de créditos y ayudas para montar tu propio negocio

Dentro de la financiación pública, donde en Europa hay más de 90.000 millones de euros al año, hay líneas de financiación para planes de negocio, en menor medida, y para proyectos de innovación en la mayoría de las ocasiones. Si eres un innovador, debes conocer este tipo de financiación alternativa. Diego Soro, CEO de Fundera detalla las 10 líneas de financiación más importantes del panorama Europeo y el mejor modo de acceder a ella.

1.- Enisa.

Enisa ofrece préstamos participativos, donde no se piden garantías (la garantía es la rentabilidad del proyecto) y que por lo tanto requiere en primer lugar un compromiso de inversión por parte de la propia empresa. Tiene varios instrumentos, desde la línea más pequeña de jóvenes emprendedores, hasta 75.000 euros, hasta líneas mayores (aunque en la práctica obtener préstamos de más de 300.000 euros sea difícil).

Caixa Capital Risc no es un instrumento de financiación pública como tal, pero si funciona de manera análoga a Enisa. En Caixa Capital Risc están las líneas Micro, donde se ofrecen créditos de hasta 100.000 euros en préstamos participativos sin garantías. La diferencia es que en este caso son convertibles si hay una ronda posterior. Al final para Caixa Capital Risc puede verse un sensor en el que poder ver y seguir buenas empresas acompañadas de instrumentos de capital riesgo.

2.- Instrumento PYME de la Comisión Europea

Dentro los programas de financiación más recientes, la Comisión Europea da un giro hacia las pymes y startups, poniendo en marcha el Instrumento PYME, un programa financiero destinado únicamente a este tipo de empresas:

El Instrumento PYME (o SME Instrument) se divide en tres fases:

Fase 1, donde se ofrece 50.000 euros de subvención a fondo perdido para hacer un estudio de viabilidad. Pensado para empresas que empiezan a testear su producto en el mercado.

Fase 2, donde se ofrece entre 1 y 3 millones de euros para la escalabilidad y replicabilidad del proyecto, dirigido a empresas que ya tienen un recorrido local y han demostrado la viabilidad de su negocio.

Fase 3: No hay un apoyo financiero pero si acceso a otros programas de la Comisión Europea.

Este es una de las líneas de financiación más interesantes, pero también de las más competitivas. Afortunadamente hay convocatorias cada tres meses aproximadamente.

3.- Horizonte PYME

El año pasado desde el Ministerio de Economía se lanzó una línea para financiar los proyectos de Fase 1 del Instrumento PYME, que habían sido aprobados pero no financiados. En la Comisión Europea se evalúan los proyectos sobre 15 puntos; a partir de los 12 puntos el proyecto está aprobado pero no tiene por qué llegar a la financiación, pues se financian por orden de nota. Con esto, puede haber muy buenos proyectos, aprobados, pero que no han llegado a la financiación.

El objetivo de Horizonte PYME es financiar esos buenos proyectos y darles la oportunidad en España, algo tremendamente útil para las pymes nacionales, que reciben una segunda oportunidad gracias al programa. Se espera una convocatoria antes del verano de 2016.

4.- Neotec, el instrumento estrella del CDTI y los Proyectos de investigación y Línea directa de innovación

El CDTI es un organismo que financia el desarrollo de tecnología en empresas españolas. Desde ya hace mucho tiempo, se lanzó un programa para financiar empresa de reciente creación (menos de 4 años en este caso de Neotec) que tuvieran como núcleo el desarrollo de alguna tecnología innovadora.

Este instrumento ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los años, pero la última convocatoria financiaba con hasta 250.000 euros de subvención a fondo perdido empresas de esa índole. Con un giro parecido al del Instrumento PYME de la Comisión Europea, las empresas deben presentar un plan de negocio, explicando bien su diferencia tecnológica y su grado de innovación. En la última convocatoria, que cerró en octubre del 2015, hubo un fondo de 10 millones de euros y habrá un porcentaje de éxito de alrededor el 8%.

El principal problema de estas líneas para empresas con poco recorrido es que el CDTI, una vez presentado los proyectos, hace una evaluación financiera de la empresa, y suele solicitar garantías (por norma general), algo que muchas veces es inviable en etapas tempranas del proyecto. Es un programa mucho más recomendable para empresas que ya tienen un recorrido.

5.- Emplea

Esta convocatoria tradicional el Ministerio de Economía tiene como objetivo financiar la contratación de tecnólogos en empresas. El plan cubre la contratación de hasta 4 tecnólogos durante tres años, incluyendo el salario bruto y los costes de seguridad social en un préstamo al Euribor, sin garantías. Es una convocatoria cerrada que suele abrir a principios de cada año. Como una de las necesidades principales de los emprendedores la constituyen los recursos necesarios para contratar tecnólogos, es una línea muy demandada. Su presupuesto ronda los 70 millones de euros.

6.- Eurostars

Eurostars es un programa europeo para financiar proyectos de cooperación entre un mínimo dos empresas europeas para la creación de un producto innovador orientado al mercado. En esta línea de financiación se presentar proyectos a nivel internacional, si son aprobados, cada país financia a la empresa que corresponda. En el caso de España el responsable es el CDTI, que aporta alrededor de un 50% del presupuesto del proyecto en una subvención a fondo perdido.

Es una línea menos conocida que otras, y con menos presupuesto, pero también de más fácil acceso, al ser menos competitiva.

7.- AEESD

Esta convocatoria del Ministerio de Industria tiene como objetivo financiar proyectos de desarrollo experimental para temáticas determinadas. El año pasado la financiación se destinó a “industrias del futuro”, que incluían proyectos en internet, componentes y sistemas electrónicos, computación en la nube y tratamiento masivo de datos; así como ciberseguridad y confianza.

Son convocatorias cerradas que suelen abrir en el primer semestre del año, donde se financia casi el 100% del presupuesto de un proyecto de I+D+i con un 20% en subvención. El resto es un préstamo de 5 años de amortización y 2 de carencia al Euribor, quedando más o menos un 25% de la financiación a título de garantía.

8.- Retos

Dentro del programa RETOS, se pretende canalizar la innovación generada por las universidades y centros tecnológicos a través de las empresas, de manera que éstas las orienten al mercado. Por ello, en RETOS se financian proyectos de desarrollo experimental, aquellos enfocados al diseños de nuevos productos o servicios, que finalicen en un prototipo o en un elemento demostrador del mismo. Como mínimo debe haber una empresa y un centro de investigación, con un presupuesto mínimo de medio millón de euros.

Es una convocatoria con un presupuesto muy grande, de unos 500 millones de euros que abre a principios de cada año.

9.- Financiación para emprendedores en el sector cultural o turístico

Actualmente hay una línea de financiación anual, que sale dentro del primer trimestre de cada año cuyo objetivo es el de promover productos y servicios culturales innovadores mediante la aplicación de nuevas tecnologías, impulsando la creación y difusión de la oferta cultural. El programa subvenciona a fondo perdido proyectos, generalmente con importes de entre 20 a 40.000 euros a proyectos que mediante las nuevas tecnologías apoyen a las industrias culturales, con un fondo pequeño de alrededor de dos millones de euros.

En lo que respecta al sector turístico, cobra relevancia la convocatoria Emprendetur, para proyectos de innovación en el ámbito turístico. Dentro de esta línea, aparece para la línea “Emprendetur Jóvenes Emprendedores” ofreciendo préstamos con 5 años de amortización y 2 de carencia, sin necesidad de aportar garantías.

Otro elemento a tener en cuenta…la fiscalidad

A la hora de gestionar la inversión, o la falta de ella, un elemento que no se puede pasar por alto es el que constituyen las ventajas fiscales. A grandes rasgos, existen deducciones en la cuota del impuesto de sociedades del coste de un proyecto completo de hasta un 12% del coste de un proyecto de IT, y de entre un 25 y un 42% en proyectos de I+D. En definitiva, y como ejemplo, si un emprendedor hace una inversión de 100.000 euros en un proyecto, obtendrá un crédito fiscal de 8.000 euros si hablamos de un proyecto de IT o entre 25.000 y 42.000 euros en el caso de uno de I+D. Aplicando estas deducciones con el rigor necesario, cualquier empresa puede obtener unos ingresos importantes, algo que en general los emprendedores desconocen y puede ser de vital importancia.