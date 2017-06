Metro presenta en España su programa de apoyo a diez proyectos emprendedores y tecnológicos en hostelería

#cursos-widget

Metro, matriz de Makro, trae a España esta semana el programa ‘Metro Accelerator for Hospitality, powered by Techstars’ para buscar startups nacionales dirigidas al sector de la hostelería y la restauración.

El primer encuentro con startups españolas tiene lugar este martes en el Google Campus de Madrid. Será a través de sesiones one to one y una mesa redonda en la que estarán entre otros, el fundador y presidente de Room Mate, Kike Sarasola; el fundador de La Nevera Roja, José del Barrio, o la directora de Amadeus Ventures, Suzanna Chiu, mientras que el 8 de junio se repetirá el evento en Barcelona, en MOB&PAU, con el mismo formato y el encuentro ‘Cómo vender tecnología a hoteles y restaurantes’.

Para participar en la tercera edición de este proyecto creado para impulsar las startups tecnológicas que puedan mejorar la industria de la gastronomía, la hostelería y la restauración, hay que presentar la candidatura, hasta el 18 de junio, en esta web.

Esta iniciativa seleccionará los diez mejores proyectos tecnológicos entre las propuestas que se presenten desde todas las partes del mundo. A partir del 11 de septiembre, las startups seleccionadas participarán en un programa especial en Berlín.

