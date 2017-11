La Fundación Cruzcampo lanza un proyecto de apoyo a jóvenes emprendedores andaluces en hostelería

#cursos-widget

La Fundación Cruzcampo lanza un nuevo proyecto para impulsar la empleabilidad y el espíritu emprendedor de los jóvenes andaluces con vocación hostelera.

Se trata de ‘Emprendebares’, un programa totalmente gratuito basado en un innovador modelo formativo, que proporciona a sus participantes los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar con éxito una idea de negocio en hostelería.

Abierto a jóvenes andaluces de entre 18 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, los interesados en aprovechar esta oportunidad solo tienen que enviar su solicitud a través de la página web de la Fundación Cruzcampo antes del próximo lunes 11 de diciembre de 2017. [Solicita información sobre cursos de formación para gestionar una empresa]

‘Emprendebares’ es un programa enmarcado dentro del compromiso social de la Fundación Cruzcampo, cuyos fines están completamente alineados con los objetivos del Fondo Social Europeo en relación al acceso de los jóvenes al mercado laboral.

“En la Fundación Cruzcampo estamos convencidos del talento de los jóvenes andaluces y de la capacidad de emprendimiento de nuestra región y, por ello, invertimos en este innovador programa uniéndolo a la Hostelería, un sector clave en nuestra economía y con el que estamos íntimamente vinculados”, ha señalado el presidente de la Fundación Cruzcampo, Jorge Paradela.

Tras la fase de selección, que se cerrará en enero de 2018, los jóvenes elegidos para participar en ‘Emprendebares’ comenzarán un completo programa formativo de cinco meses de duración (360 horas lectivas) que garantiza el desarrollo de un plan de negocio sólido y tangible.

Impartido por un claustro de profesores especializados en técnicas de emprendimiento y gestión hostelera, con amplia experiencia docente y profesional, el programa se apoya en una innovadora metodología de estudio basada en el aprendizaje de un caso real (learning by doing). Para ello, combina la formación presencial y a distancia a través de clases, visitas y charlas sobre las últimas tendencias del sector, sesiones inspiradoras, tutorías individuales y un revolucionario proceso de aceleración empresarial impartido a través de la plataforma digital Bridge for Billions; una incubadora online que ayuda a personas de todo el mundo a desarrollar sus ideas empresariales y que ha sido probada con éxito por organizaciones como el MIT, Brown University, CocaCola o BBVA.

‘Emprendebares’ es una iniciativa promovida por la Fundación Cruzcampo y co-financiada por el Fondo Social Europeo a través de Fundación INCYDE. El proyecto ha sido seleccionado entre muchas otras propuestas dentro del programa “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” por la idoneidad de su programa formativo y su capacidad para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento de los más jóvenes, enriqueciendo el ecosistema emprendedor de Andalucía y fomentando la innovación en el sector hostelero.

Si quieres encontrar trabajo en Hostelería, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.