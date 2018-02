El Servicio Navarro de Empleo ofrece un curso a veinte desempleados que quieran emprender en energías renovables

#cursos-widget

El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare, organismo autónomo dependiente del Departamento de Derechos Sociales, vuelve a buscar a 20 personas en desempleo con espíritu emprendedor, o dispuestos a despertarlo, para formar parte de la segunda edición del programa para la generación de nuevas empresas del ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.

No es un curso al uso, puesto que el equipo docente emplea metodologías activas e innovadoras de dessarrollo del emprendizaje ‘Learning by doing” (Aprender haciendo), diseñadas por la Team Academy de Finlandia, basadas en el desarrollo de proyectos reales, coaching en equipo, talleres formativos (diseño, marketing, redes sociales, marca personal, etc), aprendizaje individidual y colectivo, etc.

La anterior edición, celebrada a modo piloto, favoreció, entre otros proyectos, el nacimiento de Avir Poultry Comfort, sobre climatización de granjas, y de “Dateando”, Big Data e internet de las cosas para la toma de decisiones en la industria , así como Urdinova, asociación para el impulso del sector.

En concreto, este programa de “Emprendimiento en Energías Renovables y Eficiencia Energética – Greenpreneurs” se desarrollará entre el 9 de abril y el 29 de junio, en el Centro de Referencia Nacional en Energías Renovables y Eficiencia Energética, dependiente del SNE-NL y situado en Imarcoain. Con 340 horas, en horario de mañana y tarde.

El curso estará impartido por personal técnico del Centro de Investigación en Gestión, MIK, de Mondragon Unibertsitatea, surgido de la ‘Team Academy’ de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón.

En concreto, el SNE-NL oferta 20 plazas a personas “que, con independencia de su edad, sean activas, creativas, dinámicas, proactivas y comprometidas” y quieran poner en marcha un negocio o proyecto, emprender en equipo y formarse en liderazgo y emprendimiento. Deben estar en situación de desempleo y preferentemente poseer formación o experiencia profesional en energías renovables y eficiencia energética.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del apartado “Formación” de www.empleo.navarra.eso a través de la www.cenifer.com.

El SNE-NL convocará a las personas inscritas a una sesión informativa y hará un proceso de selección, en el que se tendrá en cuenta el cumplimiento de requisitos básicos, experiencia laboral y la proactivicidad. Se dará preferencia a personas con titulación universitaria y/o ciclo superior de FP. Ciclo medio FP y experiencia laboral de al menos 5 años, y preferiblemente con ideas incipientes de posible negocio.

