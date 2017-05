Ya puedes optar a un empleo en el Hospital de Torrejón de Ardoz

La recepción de candidaturas se realizará exclusivamente, a través del portal de empleo de Hospital de Torrejón al que se puede acceder a través de su página web corporativa (www.torrejonsalud.com), haciendo clic en el enlace “Trabaja con Nosotros”.

Los ciudadanos recibirán puntualmente la información que precisen para entrar a formar parte del proceso de selección y de las novedades que se produzcan a lo largo del proceso, a través de dicha web, que se irá actualizando periódicamente.

Los perfiles profesionales que se buscan son los siguientes:





¿Cómo optar a uno de estos puestos?

El registro del candidato se iniciará en el momento que éste seleccione el puesto al que opta, desde el enlace “Puestos Ofertados” situado tanto en el menú de la parte izquierda (se podrá hacer clic directamente en Puesto Sanitario o Puesto no sanitario para ver todos los puestos ofertados de cada ámbito), como en la parte inferior.



No se admitirá la multicandidatura, por tanto, cada candidato sólo podrá inscribirse una vez y únicamente podrá seleccionar uno de los puestos del total que se ofertan. No obstante, podrá tenerse en cuenta la candidatura para otros puestos que se adecuen al perfil del candidato en el caso en que éste haya dado su conformidad respondiendo SI a la pregunta “¿Estarías dispuesto a ocupar otro puesto de trabajo distinto al que has seleccionado?” incluida en el formulario de registro del candidato. Si el candidato responde NO a esta pregunta, sus datos se tendrán en cuenta únicamente para el puesto que haya seleccionado en el apartado “Selección de puesto” del formulario de registro del candidato.



Antes de iniciar el registro de la candidatura, se recomienda al candidato leer atentamente la descripción de los puestos que incluye las funciones y responsabilidades, así como los requerimientos de cada puesto. Los candidatos deberán cumplimentar los datos personales requeridos para su registro en el portal. Es imprescindible que proporcionen una dirección de correo electrónico, pues será la principal vía de comunicación a emplear.

Automáticamente, después de introducir los datos requeridos para el registro y aceptar la política de privacidad, los candidatos ya podrán acceder directamente a cumplimentar su CV. Además, recibirán un correo electrónico confirmando su inscripción y recordando los datos personales y de acceso introducidos. El usuario será el DNI del candidato, mientras que la contraseña será la que éste haya elegido al cumplimentar el registro.

¿Cómo será el proceso de selección?

1º Fase. Desde este momento y hasta el próximo 5 de diciembre permanecerá abierto el plazo para inscribirte en la oferta que se adecúe a tu perfil profesional

2ª Fase. Entre los meses de diciembre de 2010 y junio de 2011, se evaluarán los currículos presentados y comenzarán las pruebas de forma escalonada, según los puestos.

3ª Fase. A partir de febrero de 2011 comenzarán las pruebas psicotécnicas on line y presenciales. Para el grupo de Facultativos, Jefes/Coordinador de Servicio, Diplomados sanitarios y Responsables no asistenciales, las pruebas a realizar serán on line. Para el grupo de Auxiliares de enfermería, Personal de apoyo y Personal no asistencial, las pruebas psicotécnicas se realizarán de forma presencial. Las pruebas psicotécnicas son una herramienta profesional de evaluación de competencias que nos ayudará a conocer las aptitudes y capacidades de los candidatos.



Para la ejecución de la prueba psicotécnica on line, en el caso que corresponda, los candidatos recibirán con antelación suficiente la clave de acceso e instrucciones necesarias a la dirección de correo electrónico que hayan facilitado en el registro de su candidatura.



Para la realización de las pruebas psicotécnicas presenciales, en el caso que corresponda, los candidatos deberán presentar un documento que acredite su identidad (DNI, carné de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia).

La realización de las pruebas psicotécnicas se realizará de manera escalonada, en función del puesto que se presente y del cronograma de incorporaciones.



Tras la realización de las pruebas psicotécnicas, todos los candidatos serán contactados para informarles sobre su continuidad o no en el proceso de selección mediante el “área de candidato” y correo electrónico.

4ª Fase. Los candidatos que superen las pruebas psicotécnicas serán convocados para la fase de entrevista a partir de abril del 2011. La realización de estas entrevistas se irá produciendo de forma escalonada en función del puesto y del cronograma de incorporaciones. En el momento de las entrevistas, los candidatos deberán presentar un documento que acredite su identidad, así como los títulos oficiales requeridos para el desempeño del puesto, en formato electrónico, mediante su presentación en CD o memoria USB (que les será devuelta). Tras las entrevistas, todos los candidatos serán contactados para informarles sobre su continuidad o no en el proceso de selección mediante el “Área de candidato” y correo electrónico.

Algún detalle más





Aquellas personas que finalmente no sean contratadas para cualquiera de los colectivos, quedarán en la bolsa de empleo para futuras necesidades de personal.

Los puestos indirectos (contratas) tales como personal de lavandería, hostelería, mantenimiento, seguridad o limpieza, no son ofertados en este proceso de selección dado que dependen de empresas externas subcontratadas que harán su propia selección de profesionales durante el año 2011.