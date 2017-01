Trabajar en el Reino Unido: El poder de la experiencia

//

Con casi 64 millones de habitantes, el Reino Unido es una de las economías más importantes de Europa, la tercera tras Alemania y Francia, y la sexta del mundo. Su potencial económico y su dinámico mercado laboral atraen cada año a miles de personas de todo el mundo que buscan un futuro profesional. Con la crisis, muchos de ellos llegan desde el sur de Europa y más concretamente desde España.

Según las estadísticas oficiales, que esta misma semana citaba el diario ABC, en 2013 se registraron 49.900 altas de trabajadores españoles en la Seguridad Social británica, una cifra que supone un 42% más que la registrada el año anterior.

Está claro que muchos ciudadanos españoles buscan en el Reino Unido lo que no encuentran aquí: trabajo. En noviembre de 2013, la tasa de paro se situaba en el Reino Unido en el 7,2% por ciento, aunque si hablamos del paro juvenil, de los menores de 25 años, el nivel de desempleo se dispara al 20%.

¿Dónde hay empleo?

La capital del Reino Unido, Londres, es el centro financiero más grande del mundo. Allí tienen su sede la Bolsa de Londres, el London International Financial Futures and Opcions Exchange y el Lloyd´s of London. Londres es junto a Tokio y Nueva York, capital de la economía mundial. Además de concentrar el mayor número de sucursales de bancos extranjeros del mundo, acoge las sedes de numerosas multinacionales británicas y extranjeras.

Es por lo tanto el sector financiero, uno de los que más oportunidades de empleo generan en el Reino Unido, pero no el único. El turismo también es un sector importante para el país clasificado como el sexto destino turístico más importante del mundo. Londres es la ciudad más visitada del mundo, por delante de Bangkok y de París.

Junto con el sector financiero y el turístico, ofrecen grandes oportunidades de empleo otros como la hostelería o la sanidad. El buen conocimiento del idioma es fundamental , imprescindible para puestos cualificados y de atención al público, aunque para otras tareas (mozos de almacén, pinches de cocina…) es posible trabajar con un conocimiento de inglés más limitado.

En el Reino Unido se valora enormemente la experiencia laboral, en muchos casos por encima de las titulaciones académicas. En este país son especialmente apreciados ciertos profesionales españoles como médicos, enfermeros, consultores Sap, informáticos, administrativos y expertos en banca y finanzas.

¿Por dónde empezar?

Como para otros países, la principal recomendación es tener una oferta de trabajo antes de trasladarse al Reino Unido. También existe la opción de trasladarse allí para buscar sobre el terreno un empleo, aunque conviene tener solucionado previamente el asunto del alojamiento (en el caso de Londres es complicado y caro encontrar un buen alojamiento).

Después, a buscar trabajo. Puedes optar por las candidaturas espontáneas (enviar tu curriculum a empresas de tu interés), puedes acudir a los portales de empleo en busca de ofertas o puedes aprovechar citas como el open day. Se trata de un día en el que medianas y pequeñas empresas realizan entrevistas para cubrir sus vacantes. Es habitual también la celebración de recruitment events, eventos en los que empresas normalmente del mismo sector ponen en contacto a demandantes de empleo con potenciales contratadores. Por último, una gran oportunidad de encontrar empleo, sobre todo para miles de graduados universitarios, es acudir a lo que se llama graduate fair, ferias que se celebran en las principales ciudades del país. Aquí podéis ver las principales ferias de empleo para graduados previstas en los próximos meses en el Reino Unido.

Enlaces de interés

Aquí tenéis una relación de portales de empleo en el que podéis encontrar un gran número de ofertas para trabajar en el Reino Unido:

www.jobcentreplus.gov.uk

www.jobseekersadvice.com

www.graduatelife.com/myfirst

www.newjobdirect.co.uk

www.psr.co.uk

www.londonofficejobs.co.uk

www.whitbread.co.uk

www.fish4.co.uk

www.jobsearch.co.uk

www.jobfinders.co.uk

www.peoplebank.com

www.monster.co.uk

www.londonjobs.co.uk

www.easyjobs.com

www.careerjet.co.uk

www.gumtree.com/jobs

www.jobfit.co.uk

http://jobs.trovit.co.uk/

http://www.careerjet.co.uk/

– Os recomendamos además otros enlaces en los que podéis consultar ofertas de empleo por sectores:

HOSTELERIA

www.budgens.com

www.caterer.com

ALIMENTACIÓN/SUPERMERCADOS

http://www2.sainsburys.co.uk/aboutus/recruitment/

www.tesco‐careers.com

www.asda.jobs

http://www.morrisons.co.uk/Corporate/jobs

EDUCACIÓN

http://education.gov.uk/get-into‐teaching (página oficial del Ministerio británico de Educación)

www.education‐jobs.co.uk

SALUD

www.healthprofessionals.co.uk

www.css‐nursing.com

CONSTRUCCIÓN–ARQUITECTOS/INGENIEROS CIVILES

http://www.architecture.co.uk/

http://www.alec.co.uk/free‐career‐assessment/architect‐career‐information.htm

http://www.workgateways.com/job‐architecture.html

http://www.professional‐cv‐services.co.uk/jobseekers/architectural.html

http://www.ukcivilengineering.com/

http://www.icerecruit.com/

http://www.justengineers.net/

http://www.ukjobsnet.com/civil‐engineer‐jobs‐in‐england

CONSTRUCCIÓN–INSTALADORES DE GAS

http://www.jobisjob.co.uk/gas‐fitter/jobs

http://www.britishgasjobs.co.uk/

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

http://www.theconstructionjob.com/

http://www.careersinconstruction.com/

http://www.construction4professionals.co.uk

http://www.building.co.uk/

Podéis encontrar más ofertas de empleo y toda la información y los consejos necesarios para trabajar en el Reino Unido en los siguientes sitios:

Consejería de Empleo de la Embajada de España en Londres

Embajada de Reino Unidos en Madrid

SEPE