Trabajar en Ecuador: las mejores oportunidades para médicos especialistas y profesores

Ecuador es un pequeño país de América del Sur. Tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados en los que viven 15.492.264 personas.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador creció en 2013 por encima del 4%. El crecimiento económico del país contrasta con el nivel de vida de sus ciudadanos, bastante bajo. La renta per cápita del país andino fue en 2013 de 6.154,06 dólares.

La tasa de paro en Ecuador es la más baja de América Latina. A principios de 2014 se situó en el 4,12% de la población activa.

Destino favorito de españoles

Durante muchos años, Ecuador ha visto como miles de sus ciudadanos emigraban a España. Ahora, desde el inicio de la crisis económica, las tornas han cambiado y el país andino recibe un creciente número de españoles en busca de empleo.

Efectivamente, Ecuador se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los españoles en América. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 había 13.000 españoles en Ecuador, en 2013 casi el doble, 21.000, y a principios de 2014, eran 31.867 los españoles residentes en Ecuador.

En esa predilección tienen mucho que ver por un lado la alta demanda de profesionales de la docencia y, por otro, la existencia de proyectos académicos y científicos como Prometeo. También la reactivación del sector de la construcción al calor de las remesas enviadas por los emigrantes ecuatorianos y el aumento de extranjeros que se han trasladado a vivir y trabajar en el país.

Junto con la sanidad, la educación y la construcción, el sector de la minería, el de la informática y el de las telecomunicaciones son los que mayores oportunidades de trabajo reúnen en este país.

Profesionales más demandados

Ecuador reclama de nuestro país docentes y médicos, investigadores y directivos. Muchos españoles se trasladan al país suramericano para trabajar en empresas españolas asentadas en el país andino. Muchos otros buscan oportunidades en la administración pública ecuatoriana. Hace un año el ministro de Relaciones Laborales de Ecuador, Francisco Vacas aseguraba que el país necesitaba 30.000 profesores de enseñanza primaria y secundaria y 8.000 médicos especialistas.

Gracias al Plan Internacional de captación y selección de educadores españoles, puesto en marcha el verano pasado por el Ministerio de Educación de Ecuador, 500 profesores españoles comenzaron en enero pasado a dar clases en la nueva Universidad Nacional de Educación (UNAE), en la ciudad de Azogues.

La previsión de las autoridades ecuatorianas es abrir otro plan que ofertará 5.000 plazas en los próximos cinco años para docentes de educación primaria y bachillerato, en el que también tendrán un papel principal los profesores españoles. Es interesante por lo tanto estar pendientes de las convocatorias del gobierno ecuatoriano a través de la web de UNAE.

También resulta muy interesante el proyecto Prometeo con el que ofrece becas de entre 1.500 y 4.500 euros aproximadamente durante un periodo de entre cuatro meses a dos años.

Con este proyecto Ecuador busca atraer al personal científico a su sistema de investigación universitario y lo hace en unos momentos muy complicados para la ciencia en nuestro país, cuando en España se ha recortado un 20% las partidas presupuestarias.

Decenas de investigadores españoles y 1.000 científicos en total, se han acogido ya a este proyecto pero las previsiones del gobierno ecuatoriano son mucho más ambiciosas: se pretende alcanzar la cifra de 10.000 prometeos a nivel mundial en los hasta 2016.

Podéis conocer todos los detalles del proyecto en la web de Prometeo.

Requisitos para trabajar en Ecuador

Si queremos trabajar en el país andino, tenemos que solicitar ante el Consulado Ecuatoriano en España la visa 12-VI. Se trata de una visa de no inmigrante para profesionales de alto nivel técnico, trabajadores especializados, presidentes, gerentes o apoderados reclamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el país para realizar trabajos temporales de su especialidad.

Antes, los españoles sólo requerían visados de no inmigrante o de corta duración pero en 2012 la cosa cambió. Se demandaban permisos de larga duración, sobre todo el visado profesional (9-V). Mientras en 2010 se tramitaron 156 visados de no inmigrante y uno de larga duración, en el primer semestre de 2013 se tramitaron más de 1.500 visados de no migrante y casi 500 de larga duración. Muchos permisos temporales pasan a ser indefinidos porque los inmigrantes suelen solicitar un visado para actividades de comercio (12-IX) que les permite permanecer seis meses en Ecuador. En ese tiempo realizan los trámites necesarios para obtener el visado profesional.

Como en el caso de cualquier otro país extranjero, los empleos no llueven del cielo en Ecuador y la sociedad y la gente es muy distinta, aunque el idioma nos una (y no siempre, porque hay términos muy distintos). Son circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse viajar al país andino.

También es importante tener en cuenta que no todos los masters y maestrías con títulos propios de universidades españolas están reconocidos en Ecuador. El trámite para convalidar los estudios es, sin embargo, bastante sencillo. Lo podéis hacer a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Paciencia, precaución y llegar con algo de dinero son otros consejos oportunos a la hora de plantearse viajar a Ecuador en busca de empleo. Como siempre, nuestra recomendación que viajéis una vez hayais conseguido un contrato laboral y no lanzarse a la aventura.

Enlaces de interés

Otros enlaces

