Trabajar en Bélgica: un mercado competitivo necesitado de mano de obra

En el corazón de Europa, Bélgica es un país con 30.528 km cuadrados y una población de aproximadamente 11 millones de habitantes. Es el quinto país más pequeño de la Unión Europea, pero ocupa el tercer lugar en densidad demográfica (355 habitantes por kilómetro cuadrado) por detrás de los Países Bajos y Malta.

Bélgica está formada por tres regiones: Flandes, Valonia y Bruselas capital. Es un país muy complejo política y lingüísticamente , con tres idiomas oficiales: francés, neerlandés y alemán (lo habla una minoría en la zona de Eupen). Hace unos años, un primer ministro belga definía así su país: “el Rey, la selección nacional y algunas cervezas“ son lo único que comparten los belgas.

A pesar de sus tensiones regionales y lingüísticas, en 2013, Bélgica fue la economía número 24 en un ranking de 181 países, con un Producto Interior Bruto de 381.401 millones de euros. En cuanto al nivel de vida, Bélgica ocupa el puesto número 17 de 181 países.

Según los datos oficiales, el paro se situó en enero pasado en un 8,5% de la población activa de Bélgica, aunque entre los menores de 25 años la tasa se dispara hasta el 24,3%.

Dónde está el empleo



En 2011, un estudio publicado por la Universidad católica de Leuven, cifraba en más de 500 mil los empleos que quedarán libres hasta 2015 en Bélgica por el envejecimiento de la población. El norte del país es la zona que más mano de obra reclama sobre todo en los sectores sanitario y hostelero. Estos son algunos de los sectores que más oportunidades de trabajo ofrecen en Bélgica. A ellos se suman los de la construcción, la limpieza (industrial y familiar), el transporte y la industria básica.

Para entender el potencial belga hay que tener en cuenta que se trata de un lugar de entrada de numerosas mercancías a Europa lo que convierte al país en un “mercado de prueba” para productos que después llegarán a mercados mayores. Además, la capital de Bélgica, Bruselas, es sede de instituciones de la Unión Europea y de numerosas empresas internacionales.

Las instituciones europeas y esas empresas ofrecen también importantes oportunidades laborales a profesionales cualificados en busca de empleo. La mayor parte de las ofertas de trabajo en Bélgica requieren que los candidatos sean bilingües en neerlandés y francés, ambos idiomas oficiales. Este requisito es especialmente frecuente en Bruselas.

No siempre es fácil

Como ciudadanos comunitarios, los españoles no necesitan permiso de trabajo en Bélgica. Tras la solicitud del permiso de residencia válido para una estancia de tres meses, hay que acreditar una de estas cuatro condiciones: que se trabaja o se busca activamente empleo, que tiene suficientes medios para vivir y un seguro de salud, que está estudiando o que va a reunirse con un familiar que cumple las condiciones mínimas.

En los últimos tiempos, por culpa de la crisis, Bélgica ha practicado una política de expulsiones de ciudadanos europeos legando que representan una carga excesiva para el sistema social. Los españoles se convirtieron en 2013 en la comunidad más expulsada tras rumanos, búlgaros, holandeses y franceses.

El año pasado 291 personas de nacionalidad española recibieron la orden de abandonar Bélgica. Este año hemos escuchado en los medios de comunicación nuevos casos de españoles que reciben una orden de abandonar el país y que ven como se les cierran los cauces oficiales. En resumen, no se les expulsa físicamente pero se les deja fuera del registro oficial y se ven obligados a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen.

Como siempre os recomendamos, lo mejor es viajar con una oferta de trabajo en firme y no lanzarse a la aventura. El mayor número de ofertas se encuentra principalmente en la zona norte del país (flamenca) y en Bruselas. La capital belga es una ciudad donde conviven distintas clases sociales, culturas y nacionalidades, estudiantes, becarios y empleados extranjeros.

Es cierto que los belgas no tienen un carácter tan abierto como los españoles, pero desde luego están acostumbrados acostumbrados a convivir con personas procedentes de todos los rincones del mundo. Son, por lo general, tranquilos y cívicos.

Enlaces

Un gran número de periódicos y revistas belgas contienen anuncios ofreciendo trabajo, particularmente los sábados. Además, podéis encontrar ofertas de empleo en estos portales:

Otros enlaces de interés

Si queréis tener más información del país y del mercado laboral belga, así como acceder a ofertas de trabajo en instituciones europeas podéis también consultar las siguientes webs:

