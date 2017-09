The Seven Seas Group sigue buscando trabajadores para cruceros

La empresa The Seven Seas Group mantiene abierto el proceso de selección para reclutar personal para trabajar a bordo de cruceros de varias compañías del sector. A principios del mes de mayo la agencia de reclutamiento realizó unas jornadas informativas en Huelva sobre las ofertas de trabajo, que han tenido gran éxito. Hasta ahora se han recibido más de 1.500 currículos de personas interesadas en los empleos.

Los currículos siguen llegando. A lo largo de junio, julio y agosto la empresa realizará entrevistas a través de Skype. Quienes superen esta fase deberá someterse a una segunda entrevista con el jefe del departamento en cuestión.

La compañía advierte que se trata de un proceso de selección largo (entre uno y seis meses) que irá en función de la demanda de personal de las navieras. Algunas personas podrían llegar a trabajar después de un tiempo, cuando la empresa necesite su perfil.

Según Carmen Fernández, reclutadora y coordinadora de las redes sociales de la empresa The Seven Seas Group, no se trata de una bolsa de empleo al uso sino que es más variable. Fernández ha recordado que las navieras deben cubrir vacaciones, bajas o vacantes de personas que dejan el trabajo por distintas razones.

La empresa The Seven Seas Group recluta personal para las compañías Royal Caribbean, Celebrity, Azamara y Norwegian Cruise Line en Estados Unidos, Europa, Colombia, Costa Rica, Panamá, Australia y Nueva Zelanda.