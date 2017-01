¿Sabes cómo sacar el permiso para trabajar como vigilante de seguridad o escolta privado en 2017?

#cursos-widget

Según las bases que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), el primer periodo para inscribirse en las pruebas finaliza el 13 de Enero, se abrirá un segundo entre el 27 de Febrero y el 8 de Marzo, un tercero entre 26 de Abril y el 5 de Mayo y un cuarto entre el 26 de Junio y el 5 de Julio de 2017.

Aquellas personas que quieran optar a estas pruebas, deberán haber superado el curso o los cursos en los centros de formación de seguridad privada y poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) u otra titulación equivalente.

Junto a ello, los aspirantes deben carecer de antecedentes penales en delitos dolosos; no haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud; no haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad y no haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores. [Solicita información sobre cursos para formarte como vigilante de seguridad]

En lo que respecta a los escoltas privados, deben sumar una condición más: habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.

Las pruebas podrán realizarse en las ciudades de A Coruña, Baleares, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza. No obstante, el Tribunal, en cada convocatoria, podrá designar otras ciudades como sedes para la realización de las pruebas y podrá suprimir alguna o algunas de las anteriormente citadas cuando así lo aconsejen razones de economía de medios, eficacia o funcionalidad.

Los aspirantes a vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y escoltas privados deberán pasar por una prueba de aptitud física y uno o varios exámenes en los que pondrán a prueba sus conocimientos sobre las materias que incluye la propia convocatoria que puedes leer aquí.

En cualquier caso, si no llegas a tiempo antes del 13 de Enero para cumplir todos los requisitos y prepararte las pruebas, tienes tres oportunidades más a lo largo de este año 2017.

Y si quieres buscar trabajo, puedes además visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.