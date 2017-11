PSA Peugeot cubrirá más de 300 vacantes de empleo para su factoría de Villaverde (Madrid)

#cursos-widget

El consorcio automovilístico francés Grupo PSA incorporará un nuevo equipo de trabajo a su centro de Madrid para el primer cuatrimestre de 2018 que contará con entre 300 y 350 personas, las cuales se suman a los 1.300 trabajadores actualmente en plantilla, divididos en 1.000 empleados en producción y 300 en estructura.

Según ha explicado el secretario general de la federación FICA de UGT Madrid y representante del centro de Villaverde en el comité mundial del grupo galo, Juan Manuel Gómez Rey, este turno podría alargarse en el tiempo en función de la acogida que tenga en el mercado el nuevo Citroën C4 Cactus, fabricado en exclusiva mundial en planta madrileña.

"Dependerá de si se alarga o no del propio coche. En un principio, se ha hecho una estimación basada en la evolución que tuvo el C4 Cactus en su momento, pero no hay dos coches iguales y no puede funcionar mejor que el otro. Si las previsiones suben, evidentemente, el turno se puede mantener durante más tiempo", ha agregado.

No obstante, Gómez Rey ha querido dejar claro que este nuevo equipo de trabajo “coyuntural” y “flexible“, como ha sido denominado por la propia compañía, no suple al turno que “desapareció” tras el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) suscrito por el comité de empresa de la planta y la compañía el pasado mes de mayo.

De este modo, el representante del centro de Villaverde en el comité mundial del Grupo PSA ha recalcado que necesitan un modelo que estime una producción total de 97.000 unidades por año para “volver a la normalidad” de dos turnos “consolidados” de ocho horas.

Por otro lado, Gómez Rey ha explicado que, de momento, la planta madrileña no conoce el nuevo modelo que PSA fabricará en dichas instalaciones a partir de 2021. El plan SmartMAD2021 conlleva la adjudicación de un nuevo modelo y una inversión de 144 millones de euros.

“En principio, será una nomenclatura y no se desvelará el modelo en concreto, pero, sobre todo, queremos ver cómo se moderniza la fábrica -el grupo francés invertirá en esta 144 millones de euros- para fabricar este nuevo. Esperemos que a lo largo de este año que viene podamos tener ya confirmación pública de la asignación“, ha indicado.

