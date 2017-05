Ofrecen tres meses de prácticas y curso de inglés en Australia a joven creativo

#cursos-widget

AUssieYouTOO, grupo de apoyo online para españoles que quieren estudiar en Australia, y Adecco, líder mundial en Recursos Humanos, convocan #LaBecaDeMiVida, un programa para encontrar a un “diamante en bruto”, un joven con perfil creativo que quiera trabajar y aprender inglés en Australia durante tres meses, según la nota de prensa publicada por la empresa de trabajo temporal.

#LaBecaDeMiVida, valorada en 8.000€ financiados entre las dos compañías, incluye billetes de avión ida y vuelta, curso intensivo de inglés en la prestigiosa escuela Byron Bay English Language School, tres meses de prácticas remuneradas en el equipo de Marketing de AUssieYouTOO, seguro de salud obligatorio, alojamiento durante el primer mes y asesoramiento continuo durante el viaje por parte de los expertos en Australia.

Con el fin de ofrecer una oportunidad atractiva al joven seleccionado, las prácticas tendrán un sueldo mensual de $1400 AUD por 4 horas de trabajo diarias y, dependiendo de su desempeño, la persona tendrá la oportunidad de incorporarse a término indefinido a la empresa. [Solicita información sobre cursos de Marketing Digital]

Para participar los candidatos deben crear una campaña de marketing para Adecco y AUssieYouTOO y enviar sus propuestas, antes del 30 de junio, a través de la aplicación en Facebook creada especialmente para #LaBecaDeMiVida: https://goo.gl/5WZKy5

Marta Caparrós, fundadora de AUssieYouTOO, explica que el objetivo de esta iniciativa es “ambicioso”. “No buscamos a un becario para tres meses. Queremos captar el mejor talento y por este motivo nos hemos unido a Adecco y su expertise en esta búsqueda de jóvenes promesas”, afirma Marta. “La idea es encontrar a alguien joven que quiera hacer su carrera y crecer con nosotros en Australia”, asegura.

En 2015, AUssieYouTOO lanzó la primera edición de #LaBecaDeMiVida y dos años más tarde la ganadora, Maria Bru continúa trabajando en la empresa como community manager a nivel internacional. “Ganar la #LaBecaDeMiVida realmente me cambió la vida. Aprendí inglés, teletrabajo desde cualquier parte del mundo, he crecido profesionalmente y hago lo que me gusta. ¡No sabes lo que te cambia viajar a la otra punta

del mundo!”, afirma Maria Bru.



Para más información de requisitos y condiciones de la convocatoria enviar un correo a becas@aussieyoutoo.com

Si quieres encontrar trabajo, puedes visitar además nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.