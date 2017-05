Oferta de trabajo en Alemania para jardineros, albañiles y conductores de maquinaria pesada

#cursos-widget

Una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de parques, jardines e instalaciones deportivas de Alemania ha publicado una oferta de empleo a través de la red Eures para jardineros, albañiles y conductores de maquinaria pesada.

Aquellas personas que envíen su currículum a esta propuesta, deberán tener en cuenta que la entrevista de trabajo con responsables de esta compañía se desarrollará en Valencia durante el mes de junio.

El trabajo se realizará en las localidades alemanas de Glandorf y Hamburgo, con un salario que oscilará entre los 1.800 y los 3.000€ mensuales, y un contrato indefinido a tiempo completo con periodo de prueba. [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]

En concreto, se buscan jardineros para actividades de plantación y mantenimiento así como albañiles y conductores de maquinaria pesada para la construcción y acondicionamiento de parques, jardines e instalaciones deportivas.

En cuanto a los requisitos, se necesita una experiencia previa de 2 años en tareas similares, no es necesaria formación aunque se valorarán muy positivamente las titulaciones de formación profesional y cursos de especialización en jardinería, paisajismo, obra civil y conducción de maquinaria

pesada. Y además, se precisa carnets de conducir: B o B+E. Si es posible C o C+E.

En cuanto a los idiomas, es deseable tener un nivel de alemán básico aunque si no es así, se exigirá un compromiso de aprendizaje del idioma con obligación de asistencia a curso intensivo gratuito de alemán en destino una vez iniciada la relación laboral después de la jornada laboral.

Si te interesa, puedes leer los detalles aquí y enviar tu currículum antes del 30 de junio a lance-agency@gmx.de con copia a: eures_valencia@gva.es indicando en el asunto: Boyman

Y si quieres encontrar trabajo, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.