Oferta de empleo para trabajar como auxiliar administrativo en la sede del Instituto Cervantes en Viena (Austria)

El Instituto Cervantes ha publicado una oferta de empleo para trabajar como auxiliar administrativo en su sede de Viena con una retribución de unos 31.226€ brutos al año, según figura en la convocatoria.

Las personas interesadas deben inscribirse rápidamente porque el plazo termina el próximo miércoles 17 de enero y deberán disponer del Graduado en la ESO y buen conocimiento tanto de español como de alemán, entre otros requisitos.

El procedimiento para cubrir esta vacante será el de concurso-oposición en el que los aspirantes deberán pasar por un concurso de méritos y una entrevista de trabajo para examinar sus cualidades.

En cuanto a los méritos, el tribunal valorará la Formación relacionada con las funciones del puesto, la Experiencia laboral relacionada con las funciones del puesto, Conocimiento de otros idiomas y Conocimiento de otros programas informáticos.

La entrevista tiene por objeto determinar y valorar la adecuación del candidato al puesto de trabajo convocado, su iniciativa y su capacidad de organización, así como la voluntad para integrarse en un proyecto de difusión y consolidación de la lengua y cultura españolas. Se contrastarán los conocimientos técnicos, su experiencia profesional, la competencia lingüística, así como las competencias personales del candidato para asumir las funciones del puesto de auxiliar administrativo.

Las funciones del puesto de trabajo son:

a) Mecanografiado en formato electrónico de cartas, de informes y de otros documentos, en español y en idioma local.

b) Utilizar todo tipo de herramientas informáticas. Dominio de las aplicaciones corporativas relacionadas con la actividad del área de adscripción. Introducir datos, obtener listados, cuadros, e informes, producir gráficos, etc.

c) Distribuir y enviar escritos y documentos a través de cualquier medio de utilización en el I.C. (correo, valija, fax, e-mail, etc).

d) Coordinar la agenda de las actividades del centro.

e) Preparación de reuniones y concertación de entrevistas.

f) Atención al público en general.

g) Gestión del proceso de matrícula y becas y su tramitación administrativa: cobro de tasas y recibos.

h) Gestión de préstamos de fondos bibliográficos: actualización del inventario y colocación de fondos; control de pedidos y facturas.

i) Atención de visitas y de llamadas telefónicas.

j) Organización y archivo de la correspondencia y de otra documentación.

k) Realización de otras actividades administrativas que se le encomienden.

Puedes acceder a esta oferta de trabajo para auxiliares administrativos, en la web de empleo del Instituto Cervantes aquí.

