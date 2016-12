Meliá abrirá en Sitges (Barcelona) un resort de lujo en primera línea de playa

#cursos-widget

Meliá Hotels International inaugurará en el segundo trimestre de 2017 el ME Sitges, un resort de lujo situado en primera línea de playa que sustituirá al hasta ahora hotel Terramar, según ha anunciado la compañía hotelera en un comunicado.

El grupo Meliá gestionará durante al menos 20 años el futuro establecimiento, propiedad de HI Partners. Tras una profunda renovación, el hotel abrirá sus puertas en el segundo trimestre de 2017, incluyendo 213 habitaciones, dos restaurantes- uno de los cuales contará con una terraza de 1.200 metros cuadrados- bares, cafetería, y amplias instalaciones para reuniones y convenciones, así como área de wellness y club infantil. ME Sitges Terramar contara también con un espectacular Beach Club.

Tal y como explica Alejandro Hernández-Puértolas, CEO de HI Partners, el acuerdo con Meliá en un activo tan singular refuerza la apuesta de HI Partners por el desarrollo de una cartera de hoteles emblemáticos.

La marca ME by Meliá, lanzada hace una década por el Grupo, es la máxima expresión de vanguardia de Meliá Hotels International. Sus hoteles se ubican en las ciudades y destinos vacacionales más atractivos, convirtiéndose en epicentros de moda, diseño, arte y gastronomía, como es el caso de los hoteles ME Madrid, ME London, ME Milán o el recientemente abierto ME Miami, o los resorts ME Ibiza y ME Mallorca, entre otros, que han reinterpretado en clave de lujo lifestyle el concepto de sol y playa.

Por ello, como explica el Vicepresidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, “ME Sitges Terramar aportará un nuevo estilo y posicionamiento a un destino cosmopolita y exitoso que siempre ha estado en la vanguardia de la innovación, y complementará la oferta consolidada que desde hace décadas representa nuestro emblemático hotel Meliá Sitges para el turismo nacional e internacional”.

Si quieres trabajar en Meliá Hotels, puedes estar pendiente de su web de empleo. Y si tienes interés en buscar trabajo en Cataluña, puedes visitar también nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.