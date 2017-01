¿Existe el derecho a desconectar del e mail y del móvil fuera del trabajo en España?

#cursos-widget

Seguro que has oido hablar de la decisión del gobierno francés que ha incluido en la reciente reforma laboral el llamado derecho a desconectar de las nuevas tecnologías fuera del horario laboral. De esa forma, se establece la necesidad de que empresa y trabajadores lleguen a un acuerdo para regular la utilización del correo electrónico y del móvil cuando estamos fuera de nuestra jornada.

El Ejecutivo estableció en el texto que adoptó el Parlamento en verano que la forma de hacerlo será por la negociación entre las partes, de forma que en las compañías de más de 50 empleados dirección y representantes de los trabajadores tendrán que discutir para llegar a un acuerdo que podrá tener validez uno o varios años.

El objetivo es fijar las “modalidades del pleno ejercicio del derecho del asalariado a la desconexión“, así como “la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de herramientas digitales“. Si no se alcanza un compromiso, será el empresario el que redacte una “carta” con las reglas.

En cualquier caso, la ley no implica la obligación de apagar el móvil profesional al finalizar la jornada laboral, ni el cierre del servidor para envío de correos electrónicos profesionales a partir de una determinada hora. Se limita a abrir la puerta a una regulación, en principio consensuada, y en función de las necesidades productivas de cada empresa. [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]

Algunas ya se han adelantado, como es el caso del operador de telecomunicaciones Orange, que en virtud un acuerdo del pasado 27 de septiembre pide a sus empleados que establezcan tiempos de no utilización de su mensajería electrónica, en particular durante las reuniones para facilitar la concentración.

El fabricante de neumáticos Michelin también ha instaurado “un control de las conexiones a distancia” para sus directivos que trabajan con carácter itinerante entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana en los días laborables, y los fines de semana desde las 9 de la noche de los viernes a las 7 de la mañana de los lunes.

En la conocida como “ley El Khomri”, por el apellido de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomri, se justificaban estas regulaciones por considerar que las tecnologías de la información y de la comunicación, “si están mal controladas, pueden tener un impacto para la salud de los asalariados“.

¿Se podría aplicar el derecho a desconexión en España?

No tenemos estudios del número de trabajadores que deben estar pegados a su móvil o el correo electrónico fuera de su jornada laboral en España pero nuestro país vecino cifra en un 39% este colectivo, con lo que nosotros no debemos andar muy lejos.

Es verdad que este derecho no afecta a todas las profesiones por igual. Hay algunos puestos en los que los empleados pueden olvidarse del trabajo en su periodo de trabajo y en otros no. En España, la legislación no hace referencia a la utilización de dispositivos móviles para cubrir las necesidades de las empresas.

Eso sí, en teoría, se establece claramente cuál debería ser nuestra jornada laboral aunque luego es complicado controlar su cumplimiento. Por un lado, la cultura empresarial española que premia el presentismo de los trabajadores de tal manera que se hacen horas extras sin cobrar y por supuesto, sin declarar. Por otro lado, existen complementos de disponibilidad, la compensación de horas o el cómputo anual de horas, dificulta que la inspección de trabajo pueda vigilar.

Eso sí, el Tribunal Supremo declaró en septiembre de 2015 que la cláusula de los contratos de trabajo que obligan a los empleados a facilitar el número de móvil o correo electrónico a la hora de firmar un contrato laboral es abusiva.

Para el Supremo, en todo caso, dicho requerimiento de datos que permiten localizar al trabajador debería aparecer en los contratos como “voluntario”, al ser éste la parte más débil a la hora de la firma de este tipo de documentos. La sentencia dictada en su día por la Sala de lo Social del Supremo desestimaba el recurso de la empresa Unisono Soluciones de Negocio S.A. frente a la sentencia de la Audiencia Nacional que ya declaró este tipo de cláusulas abusivas a petición de CCOO.

Si quieres buscar trabajo, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.