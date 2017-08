Empleo: Nuevo proceso de selección para ingenieros que quieran trabajo en Alemania

Este proceso de selección se enmarca en el proyecto de cooperación ESPAÑA-ALEMANIA a través de EURES España y EURES Alemania, que viene desarrollándose desde febrero de 2011. Las personas interesadas en participar, deberán enviar sus candidaturas antes de las 13,00 horas del 19 de marzo de 2012, a la dirección de correo electrónico que se indica en cada oferta de empleo, indicando claramente en el asunto la referencia exacta de la oferta.

#cursos-widget



Los interesados deberán enviar su candidatura por correo electrónico indicando en el asunto del email: “Regensburg” to the Ref-No. y a continuación el número de referencia del puesto que se solicita, esta referencia se incluirá también en la carta de presentación. Ejemplo: “Regensburg” to the Ref-No. 10000-1053623859-S.



Esta candidatura deberá incluir:



– Carta de presentación en inglés o alemán (según los requisitos de idioma que figuren para el puesto en concreto) indicando el puesto al que se opta y el número de referencia. Por favor, tenga en cuenta que una carta de presentación debe incluir los datos de contacto del candidato arriba a la derecha, fecha y despedida formal.

– CV en inglés y/o alemán en modelo EUROPASS, en formato Word o PDF. Los CV deberán indicar claramente a qué puesto van dirigidos (no más de un puesto por empresa). Conviene especificar todos los requisitos solicitados en la oferta que cumpla el/la candidato/a: competencias profesionales, programas informáticos o competencias personales; una competencia no incluida puede ser interpretada por la empresa como un requisito no cumplido.



En selecciones anteriores hemos detectado que muchas empresas alemanas rechazan algunas candidaturas españolas sólo por la forma de presentación del CV. Pueden consultar el modelo de CV Europass en este enlace: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae.



La foto es imprescindible y ha de ser una foto formal. En Alemania se da muchísima importancia a la presentación tanto en el CV como en las entrevistas de trabajo. Los hombres se presentan normalmente con traje y las mujeres con ropa formal, evitando siempre vaqueros y camisetas.



El CV no puede ser general sino específico para el perfil solicitado. No está bien considerado el solicitar más de un puesto por empresa, ni el mencionar que se es flexible para ocupar cualquier puesto. Prefieren que la candidatura vaya enfocada a un único puesto, destacando claramente las competencias profesionales para el mismo. No debe haber faltas de ortografía, ni siquiera en alemán. Los cursos de formación se deben transformar en competencias y habilidades adquiridas, en lugar de hacer listados de cursos y horas.



– Copia escaneada de todos los certificados académicos que se mencionen en el CV (esto es también práctica habitual en Alemania).



Las personas preseleccionadas serán contactadas directamente por las empresas para una primera entrevista telefónica (en las entrevistas el trato habitual es siempre de “usted” es decir Mr./Mrs. Herr/Frau y el apellido). De superar dicha entrevista serán invitadas a una entrevista personal presencial (en inglés y/o alemán) que tendrá lugar el día 25 o 26 de abril de 2012 en Madrid.





Posibilidades de empleo en empresas de Alemania





Estas son las empresas y los perfiles profesionales que se buscarán en este proceso de selección. Debéis tomar nota de la referencia de cada uno y del correo electrónico al que debéis enviar toda la documentación:

AVAGO:

R&D engineer opto-electronic products & project leader, expert level R&D engineer opto-electronic products & project leader, expert level

AVL:

Senior Function Developer E-Mobility

Junior Function Developer Combustion

Junior Function Developer E-Mobility

Senior Function Developer Combustion Senior Function Developer E-MobilityJunior Function Developer CombustionJunior Function Developer E-MobilitySenior Function Developer Combustion

DELVIS:

Functional designer (m/w) driver assistance systems

Design engineer (m/w) ICEM Surf

Design engineer (m/w) electrical engineering/hardware engineering Functional designer (m/w) driver assistance systemsDesign engineer (m/w) ICEM SurfDesign engineer (m/w) electrical engineering/hardware engineering

EVOPROAG:

Ingeniero/a de desarrollo para técnicas de automatización

Ingeniero/a de desarrollo electrónico

Desarrollador de software embebido

Desarrollador de Software para C#/.Net, C++ o Java Ingeniero/a de desarrollo para técnicas de automatizaciónIngeniero/a de desarrollo electrónicoDesarrollador de software embebidoDesarrollador de Software para C#/.Net, C++ o Java

FISCHER:

Welder (construction-welder, certiefied-welder) – m/f

Fitter (construction mechanic, industrial mechanic) – m/f

Operator – CNC (machine- and system operator) (m/f)

Metalworker/sheet metalworker/plumber (m/f) Welder (construction-welder, certiefied-welder) – m/fFitter (construction mechanic, industrial mechanic) – m/fOperator – CNC (machine- and system operator) (m/f)Metalworker/sheet metalworker/plumber (m/f)

GEFASOFT:

Service Engineer (m/f) for Automated Production and Quality Control Systems

Software Development Engineer C# /.NET (m/f)

Project Development Engineer PLS/Image Processing

Engineer PLC Programming Service Engineer (m/f) for Automated Production and Quality Control SystemsSoftware Development Engineer C# /.NET (m/f)Project Development Engineer PLS/Image Processing



Electrical engineering technician MBtech

Hardware development engineer VECTOR:

AUTOSAR Coach (m/f) – Embedded Software

Software Developer (m/f) Embedded Software for ECUs AUTOSAR Coach (m/f) – Embedded SoftwareSoftware Developer (m/f) Embedded Software for ECUs



Puedes seguir a Portalparados en Facebook, Twitter y Linkedin