El Gobierno de Canadá lanza un programa para la concesión de visados a trabajadores especializados

El gobierno de Canadá ha puesto en marcha un programa para la concesión rápida de visados de trabajo, diseñado para que las empresas de alto crecimiento atraigan talento internacional.

“El mundo se está volviendo mucho más pequeño, y para permitir que Canadá pueda competir tenemos que abrir nuestras puertas a los mejores y más brillantes. Por eso, hay que hacer que las empresas canadienses elijan al mejor perfil para desempeñar un puesto de trabajo“, dijo Shoshana Green, socia de Toronto bufete de abogados de inmigración verde y Spiegel LLP.

El director ejecutivo Benjamin Bergen defiende este programa de visas y permisos de trabajo, pues asegura que al ser una corriente de talento global ayuda a acelerar el crecimiento de las empresas canadienses.

“Con tan poca gente en Canadá con experiencia en la ampliación de empresas, este nuevo proyecto ayudará a las empresas nacionales a atraer y contratar a gente talentosa de primera categoría. Este crecimiento a su vez, ayuda a generar más empleos para los canadienses, pues cuando estas empresas crezcan podrán contratar a más canadienses”, escribió en un correo Benjamin Bergen. Si quieres saber cómo buscar trabajo en Canadá, te lo explicamos aquí.

El ministro de Trabajo defendió que este nuevo programa no es “una puerta trasera” para dar prioridad a los trabajadores extranjeros y perjudicar a los canadienses, según informa The Globe and Mail.

