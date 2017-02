El FMI propone a España que la prestación por desempleo obligue a demostrar la búsqueda de trabajo

#cursos-widget

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se caracteriza por facilitar recetas económicas a los países que por lo general, no suelen favorecer a los trabajadores y el último ejemplo lo tenemos en el informe presentado ayer en su sede de Washington.

Allí, defienden que en España, se debería vincular el cobro del paro a que se verifique la búsqueda activa de empleo de la persona que lo percibe y a su participación en las acciones que impulsen las administraciones para ellos.

En conclusión, esta organismo internacional, presidido en su día por Rodrigo Rato y ahora por Christine Lagarde, insiste en que para cobrar la prestación por desempleo, debemos demostrar que estamos buscando trabajo y participar en cursos o cualquier otra actividad a la que se nos llame desde el servicio de empleo autonómico.

Es más, el FMI pide mayor coordinación entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas porque los gobiernos regionales son los encargados de controlar a los parados, pero no tienen ningún incentivo para vigilarlos porque no se gasta su dinero. En cambio, la Administración central pone los fondos, pero no puede supervisar a los parados. Y esa separación impide el correcto funcionamiento del sistema.

El FMI apuesta por el contrato único y la “mochila austriaca”

El Fondo plantea la necesidad de simplificar “el menú” de contratos a disposición del empresario, al mismo tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo. De este modo, propone la introducción de un contrato único de duración indefinida, cuya indemnización por despido se incremente gradualmente a lo largo del tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad, como el turismo o la agricultura.

Como alternativa a este contrato único, el FMI plantea la introducción gradual en el mercado laboral del modelo de mochila austriaca, que permitiría a los trabajadores trasladar de un empleo a otro los derechos de indemnización por despido independientemente de los tipos de contrato bajo los que se preste servicio.

También aboga por reducir las incertidumbres administrativas y reclama simplificar las causas de anulación de los despidos, algo que considera que actúa como desincentivo de la contratación indefinida.

Y apoyan la reforma laboral de 2012

La moderación salarial alentada por la reforma del mercado laboral en 2012 evitó la pérdida de casi otro millón de empleos, una cifra prácticamente equivalente a la de los puestos de trabajo generados por la economía española entre 2014 y 2015, según la institución, que insiste en la necesidad de no dar marcha atrás en las medidas ya aplicadas y perseverar en la corrección de desequilibrios como la dualidad del mercado de trabajo y las altas tasas de desempleo, principalmente entre jóvenes y parados de larga duración.

Si una flexibilidad salarial similar a la apreciada tras la reforma hubiese prevalecido entre 2008 y 2012, explica el FMI, “podría haberse evitado” la pérdida de dos millones de empleos y el aumento de ocho puntos porcentuales de la tasa de paro.

El FMI defiende que la evidencia empírica sugiere que la reforma del mercado laboral “ha apoyado la moderación salarial y contribuido al repunte de la creación de empleo“. Asimismo, considera que dicha reforma ha estimulado la contratación al elevar la probabilidad de pasar del paro a un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido de los trabajadores con contrato temporal, aunque admite que su efecto sobre la dualidad del mercado de trabajo ha sido marginal en el corto plazo.

Y reconoce que gran parte de los nuevos empleos corresponde a contratos temporales, cuya incidencia en el total de empleo se ha mantenido sin cambios en torno al 25% desde 2008, una de las mayores tasas de temporalidad de Europa.

Si quieres encontrar trabajo, puedes visitar nuestro Busca Empleo para acceder a ofertas en decenas de portales de internet.