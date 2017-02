El Congreso de los Diputados ha validado el real decreto con las novedades de la Garantía Juvenil

#cursos-widget

El Pleno del Congreso de los Diputados ha validado esta semana el real decreto ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La norma contó con 245 votos a favor, 1 en contra y 93 abstenciones.Además, los diputados rechazaron, con 244 votos en contra la tramitación como proyecto de ley de este texto.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fue la encargada de defender durante la sesión plenaria el real decreto que prevé mejoras en el acceso al programa así como la conversión de las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, para los incentivos a la cotización a través de la tarifa plana de trabajadores autónomos o la contratación para la formación y el aprendizaje.

Durante su exposición, Báñez destacó que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil cuenta ya con más de 420.000 inscritos y de estos, 143.000 ya han encontrado un empleo, de manera que 1 de cada 3 jóvenes que se inscribe logra un trabajo.

Además, indicó que desde que se ha aprobado este real decreto el pasado mes de diciembre se han registrado 500 jóvenes cada día y España está pendiente de que el Parlamento Europeo apruebe una dotación adicional de 900 millones de euros para la Garantía Juvenil, lo que muestra que “debemos, entre todos, sumar esos esfuerzos”.

Críticas de los grupos

Desde la oposición, por el Grupo Socialista, Sonia Ferrer también señaló que la Garantía Juvenil “no ha funcionado en España”, ya que solo constan inscritos el 40% de los potenciales beneficiarios, y criticó que el sistema no se hubiera modificado si no fuera “porque ya no tienen el rodillo que le da la mayoría absoluta”.Por el Grupo de Unidos Podemos, la diputada de En Marea Yolanda Díaz pidió a Báñez “cuanto menos, bajar esa alegría en sus tonos” porque la Garantía Juvenil “es la historia de un auténtico fracaso”.

El diputado de Ciudadanos Sergio del Campo se dirigió a la ministra para decirle que “estamos dejando sin oportunidades a una generación entera; no es de justicia y no podemos permitírnoslo como país” y recordó que con el real decreto que se debate se cumple uno de los compromisos firmados en el pacto PP-Ciudadanos.

Por el Grupo de ERC, Jordi Salador lamentó que “una vez más vamos a poner parches a unas medidas económicas que no producen efectos”, mientras que el diputado del PNV Íñigo Barandiarán achacó una “cierta falta de autocrítica” al Gobierno. En esta línea se expresó el diputado del PDECat Carles Campuzano encuadrado en el Grupo Mixto, quien dijo que “este real decreto es fruto de que la Garantía Juvenil no estaba funcionando en España”.

El diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca agregó que “está más que justificada” la convalidación del real decreto; en cambio, la parlamentaria de Compromís Marta Sorlí acusó al Gobierno de ser “peores por incompetentes que por corruptos”.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas criticó la insuficiencia del real decreto, ya que “esto se tiene que gestionar con las comunidades autónomas”.

Finalmente, desde el Grupo Popular, la parlamentaria Belén Hoyo calificó de “desmesuradas”, “oportunistas” y “no creíbles” algunas de las críticas recibidas a la medida del Gobierno aunque reconoció que aumentar la estabilidad laboral y lograr una mayor calidad en el empleo “son dos metas irrenunciables” pero “ante todo, alcanzables”.

Por ello, defendió que este real decreto “ha sido alumbrado y generado desde el necesario consenso” y que “va a mejorar la vida de cientos de miles de jóvenes“.

