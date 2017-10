Diez consejos de la Fundación Adecco para los desempleados mayores de 45 años

Si realizamos una radiografía general de los parados mayores de 45 años, nos encontramos con el perfil de una mujer (52,3%) de 48 años, con responsabilidades familiares (personas dependientes a su cargo) (82%), estudios técnicos (32%) y que se encuentra en paro porque perdió su empleo anterior (EREs, despidos, reestructuraciones de plantilla, etc). Por el contrario, un 9% se incorpora por primera vez al mercado laboral y un 2% renunció a su empleo anterior y está en búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

La emigración ya no es sólo cosa de jóvenes. Un 33,1% de los encuestados mayores de 45 años cree que es posible que tenga que emigrar próximamente, ya que en España no encuentra oportunidades laborales: un 13,8% lo ve muy probable y un 19,3%

bastante probable. Esta cifra es especialmente significativa si tenemos en cuenta el hecho de que la mayor parte de los encuestados tiene responsabilidades familiares. Aumentan también las personas con esa edad que están dispuestas a emprender su propio negocio, lo que este informe califica como las 2 “e”: emprender y emigrar.

El informe señala diez consejos para los desempleados mayores de 45 años:

1. Tu trabajo de ahora es buscar trabajo. Ya no sirve con enviar unos cuantos currículos al día a través de portales de empleo. Hay que dedicar la jornada completa a diseñar un itinerario de búsqueda de trabajo: identificar empresas y organismos clave, realizar cartas de presentación personalizadas y acudir a la empresa in situ si es preciso. Hemos de tener una agenda en la que marcarnos objetivos e ir tachándolas una vez finalizados. Estos objetivos pueden ser desde hacer 10 llamadas al día a ensayar frente al espejo las entrevistas de trabajo y sentir que transmitimos bien nuestro mensaje.

2. Apuesta por el reciclaje profesional. No debemos obsesionarnos con trabajar en el mismo sector y puesto de toda la vida. El mercado es flexible y las demandas varían. Por ello, no dejes que pasen los meses en paro sin realizar cursos o recibir formación en aquéllas áreas que más te interesen y que puedan ser de utilidad para encontrar un empleo. Una actualización de conocimientos te servirá para competir con los más jóvenes y conseguir que tu experiencia se convierta en un valor añadido. Recomendamos idiomas y tecnologías.

3. Las nuevas tecnologías son esenciales. No hace falta ser todo un experto en ordenadores, pero sí recomendamos tener nociones mínimas de Office y navegación por internet. Aunque al principio, sentarse frente a un ordenador puede parecer misión imposible, con práctica e interés se consigue todo.

4. El currículum es tu carta de presentación y por tanto debes cuidarlo al detalle. A partir de los 45 años acumulamos mucha experiencia que debemos ordenar y sintetizar:

· Redacta la formación y experiencia laboral en orden cronológico inverso. De este modo, el entrevistador percibirá primero los trabajos más recientes, que son los que más interesan en un proceso de selección.

· Evita textos demasiado largos e intenta ser breve y conciso. Si cuentas con una extensa trayectoria profesional, sintetiza y escoge sólo las experiencias más significativas y cualificadas.

5. Agota todas las posibilidades de búsqueda de empleo. Los portales de empleo en internet son importantes, pero no suficientes. Hay que dar un paso más. Consulta anuncios en prensa, radio, televisión, apúntate al INEM, acude a Agencias de Empleo o Fundaciones y, sobre todo, no descuides tu red de contactos. Nunca se sabe dónde puede estar la oportunidad.

6. Date de alta en redes sociales. Ser mayor de 45 años y estar en Linkedin, Facebook o Twitter dirá mucho de ti. La empresa te percibirá como una persona actual, preparada y dispuesta, evitando caer en el estereotipo de mayor de 45 años como demandante de empleo obsoleto. Además, no olvides que las redes sociales son una ventana al mundo exterior, a nuevos contactos y a nuevas ofertas.

7. Lee, infórmate y mantente al día. Estar al corriente de las últimas noticias te permitirá tener una visión más amplia de cómo está el mundo y de las áreas más demandadas actualmente. Además, enriquecerás tu capacidad de expresión y comunicación, aspectos muy útiles a la hora de acudir a una entrevista de trabajo.

8. Acude a organismos especializados en búsqueda de empleo. Si te sientes perdido o desorientado, no olvides que no estás sólo en tu búsqueda de trabajo. Las agencias de empleo como Adecco y su Fundación ayudan a los mayores de 45 años a trazar un itinerario laboral, a poner en valor sus cualidades y a encontrar un empleo adecuado a sus necesidades y expectativas.

9. Cuida todos los detalles. Como el mercado laboral es muy competitivo, cualquier detalle puede marcar la diferencia para ser el escogido en un proceso de selección. Te recomendamos poner en práctica los siguientes consejos:

a. Intenta estar siempre localizable: una llamada no cogida a tiempo puede significar la pérdida de un puesto de trabajo.

b. Escoge una vestimenta adecuada para la entrevista en función de las características de la empresa. Si tienes dudas, la formalidad y la discreción son una apuesta segura.

10. Mantén una actitud positiva. No descuides tus relaciones sociales ni lo des todo por perdido. La negatividad es la peor compañera de viaje. Si no tienes éxito en alguna entrevista, no te preocupes y aprende de los errores cometidos para hacerlo mejor la próxima vez.