Correos convoca las bolsas de empleo correspondientes a 2017

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha hecho pública la convocatoria para formar parte de las nuevas Bolsas de Empleo de 2017 destinadas a la cobertura de necesidades de carácter temporal en puestos operativos.

Estas Bolsas persiguen el objetivo de posibilitar la contratación de personal laboral para atender, por distintas necesidades, la cobertura temporal de los puestos del Grupo Profesional IV del Convenio Colectivo: Atención al Cliente, Agente Clasificación, Reparto 1/servicios rurales motorizados y Reparto 2/servicios rurales no motorizados.

Correos ha abierto un plazo para inscribirse en este proceso de selección que comienza este martes, 24 de octubre y acabará el próximo 3 de noviembre.

Todas las personas que actualmente figuran activas en las antiguas Bolsas de Empleo, si quieren formar parte de estas nuevas Bolsas, tienen que volver a participar, dado que se van a configurar con los nuevos requisitos y criterios que se establecen en esta convocatoria.

Las Bolsas de Empleo se constituyen a nivel provincial y pueden comprender una o varias localidades, tal y como figura en el Anexo 1 de las bases de la convocatoria donde se especifica el número de plazas en cada una de las zonas.

Las Bolsas configuradas se utilizarán tanto para la contratación de necesidades a tiempo completo como para tiempo parcial. En todo caso, el candidato podrá indicar en su solicitud, como máximo, dos modalidades de jornada de las cuatro posibles.

Requisitos de los aspirantes a la bolsa de empleo de Correos

En cuanto a los requisitos son los siguientes:

1. Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo.

2. Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya.

3. Titulación: de acuerdo con el Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, se requiere titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, o titulación oficial que la sustituya, o conocimientos, experiencia y aptitudes en el desempeño de su profesión equivalentes a esta titulación.

En el caso de títulos o estudios extranjeros deberán estar homologados o convalidados de acuerdo con la normativa vigente.

4. Para la Bolsa de Reparto 1 se requerirá la posesión del permiso de conducir moto A, A1, A2, o la posesión del permiso de conducir B (B1 antiguo) con una antigüedad superior a tres años, salvo para los servicios rurales con automóvil. En todo caso, el candidato que se inscriba para puestos de reparto en moto se compromete al desempeño de dicho puesto.

5. Para los servicios rurales solicitados, en los que sea necesario aportar vehículo y/o local, se requerirá del candidato cumplir con tal obligación, así como estar en posesión del correspondiente permiso de conducir.

6. No haber sido separado del servicio ni despedido disciplinariamente.

7. No haber tenido rescindido un contrato por la no superación de un periodo de prueba en Correos en el desempeño del puesto solicitado. En razón de la naturaleza del hecho causante, podrá afectar a una o a las dos Bolsas de Empleo.

8. No haber sido evaluado negativamente para el desempeño de un puesto de trabajo en Correos, que, en función de la naturaleza de los hechos, afectará a una o a las dos Bolsas de Empleo.

9. No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

10. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar, acreditado por los servicios médicos de Correos.

11. No mantener/poseer una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo discontinuo con la Compañía.

12. Cumplir con los requisitos establecidos para los puestos de trabajo que comprenden las Bolsas de Empleo ofertadas en esta convocatoria (carné de

conducir, aportación de vehículo, de local, etc.).

Valoración de méritos

Las personas aspirantes a la bolsa de empleo de Correos pasarán por un concurso de méritos en el que un tribunal evaluará los siguientes aspectos:

1. Valoración de los servicios efectivamente prestados como personal laboral en Correos

2. Aspirantes que hubieran obtenido determinadas respuestas correctas en la prueba tipo test realizada en la Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo en el marco del Proceso de Consolidación de Empleo Temporal en la S.A.E. Correos y Telégrafos, S.A., pertenecientes al grupo profesional IV (personal operativo), de fecha 30 de diciembre de 2015.

3. Por permisos y licencias de conducción según puesto tipo solicitado

4. Por formación académica oficial

5. Por la posesión de los cursos de formación impartidos por Correos o los homologados de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo

vigente y protocolo de desarrollo.

Más información

Podéis obtener más información sobre las bolsas de empleo 2017 de Correos en los siguientes enlaces:

– Bases de la Convocatoria (290 Kb).

– Anexo 1 : Oferta de Bolsas de Empleo >

– Anexo 2 : Certificado médico específico (32 Kb).

Documentación de apoyo:

– Guía de cumplimentación de la solicitud (1.187 Kb),

– Preguntas frecuentes (327 Kb).

– Video tutorial >: Cumplimentación de una solicitud.

Presentación de la Solicitud:

– Alta de la solicitud >

– Consulta / Anulación de la solicitud >

