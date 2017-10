Casting en Madrid para trabajar en el nuevo musical sobre Michael Jackson

#cursos-widget

La promotora Summum Music busca actores para interpretar al Michael Jackson adulto e infantil y poder paticipar en el nuevo musical Forever King of Pop. Para el casting, el Teatro Nuevo Apolo de Madrid cederá su escenario el próximo miércoles 18 de octubre a las 16.30 horas.

Este nuevo espectáculo, que que aterrizará en la capital en enero de 2018, es la única superproducción avalada por la Jackson Family Foundation y ya se estrenó por primera vez en el Teatro Lope de Vega en 2010, reuniendo a un total de 600.000 espectadores. Tras pasar por nuestro país, le siguió una larga gira internacional en 2012 por Puerto Rico, Portugal, París, Varsovia o Praga, entre otros lugares.

La promotora de Forever King of Pop Summum Music ha revelado en un comunicado que el proceso de selección del reparto será tanto de actores y cantantes como de bailarines. Para los cantantes masculinos y femeninos buscan un buen nivel vocal y pronunciación en inglés. Ellas tendrán que enviar una grabación de vídeo cantando un fragmento del tema Beat y ellos tendrán que hacer lo mismo pero interpretando la canción They don’t care about us. [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]

Requisitos

Además, todos los aspirantes tendrán que mandar otro vídeo cantando el rap de la canción Jam y otro libre donde muestren sus habilidades de beat box.

En cuanto a los bailarines y bailarinas, se requiere “buena presencia escénica y versatilidad en diferentes estilos de danza (jazz, hip hop, break dance y el estilo de Michael Jackson)“, así como un equipo de acróbatas, según anuncian en el comunicado.

Asimismo, el casting se realizará tanto para actores adultos como para niños, cuya edad permitida para presentarse será entre los 6 y los 10 años y deberán dominar los pasos del artista. Para la prueba, tendrán que llevar preparada una coreografía de dos minutos donde muestren todo lo que saben.

La promotora requiere de una caracterización por parte de todos aquellos que quieran presentarse al casting -tanto actores como bailarines- para que se parezcan lo máximo posible al Rey del Pop y puedan demostrar sus cualidades como imitadores delk cantante.

Para realizar la inscripción, todos los aspirantes deberán enviar su currículum actualizado y dos fotografías recientes (y en el caso de los CANTANTES el material solicitado) en un correo electrónico que no ocupe más de 5MB, a la dirección casting@summummusic.com Deberán indicar claramente en el asunto: “CASTING FOREVER” seguido del puesto al que optan (Impersonator / Bailarín / Cantante / Infantil). El plazo para presentar la candidatura termina este jueves, 12 de octubre.

