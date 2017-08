Bolsa de trabajo para monitores de hostelería para un taller de empleo en Puertollano (Ciudad Real)

#cursos-widget

Hasta el 7 de septiembre está abierto el plazo de la bolsa de reserva de monitores de hostelería del Taller de Empleo “Hostellano” cuyas bases ha hecho públicas el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) a través de su web.

Las solicitudes y la documentación requerida deberá presentarse en las Oficinas de Atención al Ciudadano en la Casa de Baños y en el edificio municipal de Fraternidad.

Para acceder a dicha bolsa es necesario que el aspirante posea la nacionalidad española; tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa; no padecer enfermedad ni defecto físico y no encontrarse afectado por ningún de las causas de incompatibilidad, disponibilidad para viajar y estar en posesión del certificado de profesionalidad de servicios de bar y cafetería. [Solicita información sobre cursos de formación en Hostelería y Turismo]

Podéis ver las bases completas de esta bolsa de trabajo para monitores de hostelería en el Taller de Empleo aquí.

