Alstom España ofrece un primer empleo a 45 recién titulados universitarios

Alstom España ha lanzado, junto con la Fundación Universidad-Empresa, una nueva convocatoria del programa Alstom Talent Energy, una iniciativa de excelencia académica y profesional que apuesta por los recién titulados.

En esta 4ª edición, Alstom Talent Energy ofrece un total de 45 plazas a titulados con distintos perfiles e interés por las infraestructuras de transporte ferroviario. Las plazas están destinadas a titulados en Ingeniería, Matemáticas, Diseño Industrial, Calidad, Ciencias Ambientales, Comunicación y Administración de Empresas, entre otras.

Gracias a esta iniciativa, los jóvenes graduados podrán combinar, en un único programa de 12 meses de duración, la formación de postgrado y la incorporación al mercado laboral. [Solicita información sobre Másteres Universitarios]

El objetivo es ofrecer a los recién titulados la oportunidad de formarse personal y profesionalmente en una compañía global como Alstom, líder mundial en el sector del transporte ferroviario. Para ello, se combina la realización de prácticas remuneradas con la incorporación al “Master GAIA in Decision Making and Innovation” de la Universidad de Alcalá. El Máster, que se imparte online y en inglés, no tiene coste alguno para los candidatos seleccionados.

Los jóvenes que se incorporen el próximo 13 de noviembre colaborarán en proyectos ferroviarios de ámbito nacional e internacional desarrollados por los equipos de Alstom España desde los centros de trabajo de la compañía en Madrid y Barcelona.

Los interesados deben inscribirse en www.fue.es/alstom antes del 16 de octubre de 2017.

