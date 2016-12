Abierto el plazo para seleccionar a diez actores y actrices en el Centro Dramático Galego (CDG)

portalparados.es

La Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) ha puesto en marcha el proceso de selección del elenco de 10 actores y actrices que participarán en la producción 'Martes de Carnaval', la próxima producción del Centro Dramático Galego (CDG) que llevará a escena en gallego las obras de Valle-Inclán 'As galas do defundo' y 'A filla do capitán'.